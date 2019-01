Moederbedrijf van Televisiewinkel.nl heeft faillissement aangevraagd

Het moederbedrijf van de webwinkel Televisiewinkel.nl heeft faillissement aangevraagd. Het gaat om Create2Fit, dat is opgericht door Marc Koster. Later kwam autocoureur en ondernemer Tom Coronel erbij. Onder dit bedrijf hangen ook andere webwinkels zoals Koffiediscounter.nl.

Vanuit de leiding van het bedrijf is bevestigd dat het faillissement inmiddels is aangevraagd. Het personeel is hier donderdagochtend over ingelicht. Volgens de website van Create2Fit heeft het bedrijf 65 werknemers; wat het waarschijnlijk aanstaande faillissement betekent voor de werknemers van Create2Fit is nog niet duidelijk.

Create2Fit is het moederbedrijf van Televisiewinkel.nl, maar ook van Koffiediscounter.nl, Barbecueshop.nl, Koffiestore.nl en Sneeuwkettingen.com. De website Phurby.nl behoort ook tot Create2Fit, maar deze url linkt automatisch door naar de website van Create2Fit. Op de verschillende websites staat inmiddels de melding 'wegens omstandigheden tijdelijk gesloten'.

Op al deze websites is het al een aantal dagen onmogelijk om een product te bestellen. De directie heeft bewust het winkelmandje uitgeschakeld of de producten konden hoe dan ook niet meer besteld worden, omdat de status al dagenlang op 'niet op voorraad' staat.

Het was al langer duidelijk dat het niet heel goed ging met de webwinkels van het in 2004 opgerichte Create2Fit. Marc Koster begon het bedrijf, waarna Coronel er later bij kwam. In 2009 werd een meerderheidsbelang verkocht aan Wehkamp. Dat bedrijf kwam in 2015 in handen van de Britse investeerder Apax Partners en diens moederbedrijf RFS. Zij wilden van Create2Fit af, waarna Coronel het verlieslijdende bedrijf voor een euro overnam, schreef de Ondernemer.

Coronel en Koster wilden het bedrijf nieuw leven inblazen, waarna werd besloten enkele webwinkels af te stoten en het personeelsbestand in te krimpen. RTL Z schreef in november vorig jaar dat uit de meest recente jaarrekening bleek dat het bedrijf tussen juni 2016 en april 2017 een verlies van 284.000 euro maakte en dat ook de vermogenspositie 'niet sterk' was. Coronel zei dat hij verwachte van Create2Fit weer 'een winstmachine' te kunnen maken, maar dat is kennelijk niet gelukt.