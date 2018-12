Delfts e-beam-lithografiebedrijf Mapper is failliet

Het Delftse e-beam-lithografiebedrijf Mapper is failliet. De rechtbank in Den Haag heeft donderdag het faillissement van het Nederlandse bedrijf uitgesproken. Mapper verkeerde al langer in financiŽle problemen en vroeg vorige week uitstel van betaling aan.

Er staan verder geen details bij de melding op Rechtspraak.nl, maar NRC meldt dat meerdere bedrijven zich hebben gemeld om de technologie van Mapper over te nemen. Welke dat zijn, is onbekend. De kans bestaat dat het eveneens Nederlandse ASML daar ook tussen zit: de directeur van het bedrijf zei vorige week dat het belangrijk is dat de technologie voor Nederland behouden blijft.

Het is onbekend wat er met Mapper gaat gebeuren, maar het ligt voor de hand dat de curator met de geÔnteresseerde bedrijven gaat praten om te kijken hoeveel geld ze over hebben om de technologie over te nemen en wat de voorwaarden zijn. Mapper had tweehonderd mensen in dienst.

Mapper is in 2000 opgericht en ontwikkelt een alternatief voor immersielithografie voor de productie van chips. Dat alternatief, electron-beam lithography, gebruikt een grote hoeveelheid parallelle elektronenbundels om patronen op een fotogevoelige laag aan te brengen. Het grote voordeel van die methode is dat geen duur masker nodig is, zoals bij immersielithografie. De machines zijn dan ook een stuk goedkoper te maken dan die van ASML. Het nadeel is dat het lastig is gebleken de techniek voor massaproductie in te zetten. De machines kunnen enkele wafers per uur verwerken, terwijl ASML een minimumgrens van 125 wafers per uur aanhoudt voor massaproductie.