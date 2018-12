Delfts e-beam-lithografiebedrijf Mapper vraagt surseance van betaling aan

Mapper Lithography uit Delft verkeert in financiŽle problemen. Het bedrijf heeft deze week surseance van betaling aangevraagd. Concurrent ASML vindt het belangrijk dat de technologie van Mapper behouden blijft.

Afgelopen maandag heeft Mapper Lithography surseance van betaling aangevraagd, meldde toen een bron aan Tweakers. Het management wilde echter niet reageren op vragen hierover. Donderdag is in het insolventieregister de bevestiging verschenen dat de rechtbank van Den Haag woensdag uitstel van betaling heeft verleend.

Mapper is in 2000 opgericht en ontwikkelt een alternatief voor immersielithografie voor de productie van chips. Dat alternatief, electron-beam lithography, gebruikt een grote hoeveelheid parallelle elektronenbundels om patronen op een fotogevoelige laag aan te brengen. Het grote voordeel van die methode is dat geen duur masker nodig is, zoals bij immersielithografie. De machines zijn dan ook een stuk goedkoper te maken dan die van ASML. Het nadeel is dat het lastig is gebleken de techniek voor massaproductie in te zetten. De machines kunnen enkele wafers per uur verwerken, terwijl ASML een minimumgrens van 125 wafers per uur aanhoudt voor massaproductie.

Om die reden zocht Mapper in de afgelopen jaren nichemarkten om zijn machines aan te leveren. Zo adverteerde het met de mogelijkheden om de e-beamtechniek in te zetten voor r&d-doeleinden. Met de machines zouden onderzoekers relatief snel en goedkoop verschillende chipiteraties kunnen testen. Ook richtte het bedrijf zich op het uniek maken van elke geproduceerde chip, voor bijvoorbeeld beveiligingsdoeleinden.

De ceo van ASML zegt tegen BNR Nieuwsradio dat het belangrijk is dat de techniek van Mapper behouden blijft voor Nederland: "Wij hebben heel veel respect voor dat bedrijf, want er zitten hele goede technici. Er zit veel geld van de Nederlandse overheid in en zeker op het gebied van research kan hun technologie goed gebruikt worden, maar niet in massaproductie."