'Drivers voor Asus Aura Sync en Gigabyte Xtreme Engine bevatten kwetsbaarheden'

Beveiligingsbedrijf SecureAuth claimt dat twee drivers van Asus en twee van Gigabyte kwetsbaarheden bevatten. De drivers komen gebundeld met tools die de bedrijven leveren voor moederborden en videokaarten.

Wat Asus betreft gaat het om de glckio- en Asusgio-drivers die het bedrijf installeert als een gebruiker Aura Sync aan zijn systeem toevoegt. Dit is Asus' programma om rgb-verlichting te beheren. De kwetsbaarheden zijn CVE-2018-18535, CVE-2018-18536 en CVE-2018-1853. De eerste en laatste maken het uitvoeren van code met verhoogde rechten mogelijk, de tweede kan leiden tot het uitlezen en wegschrijven van data via de i/o-poorten.

SecureAuth heeft proof-of-concepts geschreven die aantonen dat de kwetsbaarheden te misbruiken zijn, al zijn de effecten bij die voorbeelden afgezwakt tot bijvoorbeeld crashes en reboots. Het beveiligingsbedrijf heeft Asus in november vorig jaar al ingelicht over de kwetsbaarheden. In april bracht Asus een nieuwe versie van Aura Sync uit, maar deze verhielp slechts twee van de drie problemen, volgens SecureAuth.

De kwetsbaarheden in de gpcidrv- en gdrv-drivers van Gigabyte zijn CVE-2018-19320, CVE-2018-19321, CVE-2018-19322 en CVE-2018-19323. Deze driver levert het bedrijf mee met de Gigabyte App Center, Aorus Graphic Engine, Xtreme Gaming Engine en OC Guru II. De kwetsbaarheden maken het onder andere mogelijk een systeem over te nemen. Er is een proof-of-concept dat bijvoorbeeld lees- en schrijfacties uitvoert op virtueel geheugen en zo een systeemcrash veroorzaakt, schrijft Bleeping Computer. In mei 2018 zou Gigabyte op de hoogte gebracht zijn, maar het bedrijf zou gemeld hebben dat zijn producten niet getroffen zijn door de kwetsbaarheden.