Door Olaf van Miltenburg, maandag 27 maart 2017 06:00, 0 reacties • Feedback

Wie wel eens in Veldhoven bij ASML is geweest, weet dat het bedrijf veel weg heeft van een campus. Duizenden medewerkers uit allerlei windstreken krioelen over het omvangrijke terrein met grote gebouwen. Maar ASML is niet het enige Nederlandse bedrijf dat machines voor chipproductie maakt.

Ergens in een uithoek van een bedrijventerrein in Delft, onzichtbaar vanaf de straatkant en in de schaduw van het universiteitscomplex, werkt Mapper al sinds 2000 aan een alternatieve techniek voor de lithomachines uit Veldhoven. Lange tijd was het als de strijd van David tegen Goliath. Voor de ontwikkeling van chipmachines moeten de grenzen van de natuurkunde opgezocht worden. Daarvoor haalt ASML de knapste koppen uit de hele wereld naar Brabant en heeft het de steun van vrijwel de gehele chipsector.

Maar de in Delft ontwikkelde techniek heeft zo zijn eigen voordelen en Mapper denkt een toepassing te hebben gevonden die een doorbraak kan zijn: elke afzonderlijke chip uniek maken.