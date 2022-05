Seagate brengt later dit jaar 20TB-hdd's met pmr-techniek uit

Seagate verwacht in de tweede helft van dit jaar harde schijven van twintig terabyte te leveren. Het gaat daarbij nog om hdd's op basis van perpendicular magnetic recording, maar Seagate komt ook met 20TB-hdd's op basis van smr en hamr.

De verwachting dat Seagate in de tweede helft van 2021 de pmr-schijven van 20TB gaat leveren, wordt uitgesproken door Seagate-topman Dave Mosley bij de publicatie van de kwartaalcijfers van het bedrijf. In antwoord op vragen licht hij toe dat hij verwacht dat de productie, sampling en kwalificatie van de pmr-hdd's van 20TB voorspoedig zal verlopen, omdat Seagate al op grote schaal koppen en opslagmedia voor pmr-schijven van 18TB en lagere capaciteiten produceert.

Daarnaast meldt hij dat Seagate met meerdere 20TB-platforms komt, ook met hdd's gebaseerd op smr en hamr. "Er zijn veel verschillende smaken en ze zijn gericht op verschillende klanten, dus ze hebben elk een eigen kwalificatieplanning", zei Mosley volgens de transcriptie op Seeking Alpha. De introductieperiodes voor de verschillende 20TB zijn daarmee nog niet bekend.

In feite heeft Seagate al 20TB-hdd's op basis van hamr beschikbaar, maar slechts voor een selecte groep klanten. De fabrikant produceert ze nog niet in groten getale, omdat ze pas kostenefficiënt worden bij 24TB en hogere opslagcapaciteiten.

Pmr is de conventionele techniek waarbij magneetvelden rechtop op het schijfoppervlak staan. De grenzen wat opslagdichtheid betreft komen hierbij in zicht. Die opslagdichtheid is iets op te rekken door shingled magnetic recording toe te passen, waarbij de datatracks deels over elkaar heen liggen.

Deze smr-techniek wordt al toegepast, maar kent enkele nadelen wat betreft prestaties. Hamr staat voor heat-assisted magnetic recording en dit is complexe en dure techniek waar Seagate al jaren aan werkt en die voor hogere opslagdichtheden moet zorgen. Hamr gebruikt schrijfkoppen met lasers. Tweakers publiceerde vorig jaar een achtergrondartikel over hamr-hdd's.