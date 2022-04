Keuringsinstantie bevestigt ondersteuning 33W-snelladen op Google Pixel 6 Pro

De komende Google Pixel 6 Pro-smartphone krijgt ondersteuning voor 33W-snelladen. Dat blijkt uit informatie van Taiwanese keuringsinstantie NCC. Voorgaande Pixel-smartphones ondersteunden snelladen met een vermogen maximaal 18W.

Informatie over de Pixel 6 Pro verscheen onlangs bij de NCC en werd als eerste opgemerkt door XDA Developers. Hoewel veel van de gegevens over de komende smartphone zijn afgeschermd bij de keuringsinstantie, is er een label verschenen waarop ondersteunde laadsnelheden worden vermeld. De Pixel 6 Pro zou een maximale oplaadsnelheid van omgerekend 33W ondersteunen via USB-PD met een programmable power supply. De Pixel 6 Pro zou ook opladen met 15W, 18W en 27W ondersteunen. Het is niet bekend of dit ook allemaal geldt voor de reguliere Pixel 6.

Er gingen eerder al wel geruchten rond dat de Pixel 6-serie 33W-snelladen zou ondersteunen, met inbegrip van de reguliere Pixel 6. 91Mobiles meldde in augustus dat de komende smartphones dergelijke ondersteuning zouden bieden. De website stelde daarbij dat bronnen 33W-opladers zijn tegengekomen op het Google-hoofdkwartier in Mountain View, Californië. Alle voorgaande Pixel-toestellen ondersteunden maximaal 18W-snelladen, inclusief de originele Pixel en Pixel XL uit 2016.

Informatie van de NCC, die snelladen op 33W (11V/3A) op de Pixel 6 Pro bevestigt. Afbeeldingen via XDA Developers

Google zal de 33W-oplader overigens niet meeleveren met de Pixel 6-serie. Het bedrijf zei eerder al tegen The Verge dat het geen oplader levert bij de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Gebruikers zullen dus een losse 33W-snellader moeten aanschaffen om de telefoon met dit vermogen op te laden. Bij voorgaande Pixel-toestellen leverde Google wel een oplader mee. Het vertelde aan The Verge dat 'de meeste mensen al een USB-C-oplader hebben' en dat het daarom niet nodig is om er een mee te leveren. Andere grote smartphonebedrijven, waaronder Apple en Samsung, leveren ook geen opladers meer bij hun high-end toestellen en gaven daarvoor een soortgelijke reden.

Google deelde vorige maand de eerste details over de komende Pixel 6-serie, die onder andere een zelfontworpen Tensor-soc krijgt. De telefoon verschijnt deze herfst en wordt geleverd met Android 12. Het is nog niet bekend wanneer Google de smartphones aankondigt of uitbrengt. Eerdere geruchten stellen dat de toestellen eind oktober in de winkels verschijnen. Onlangs kwamen nog mogelijke specificaties van de Google Tensor-chip online.