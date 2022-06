Android 12-bèta met nieuw ontwerp

De kans dat je Android 12 snel op je telefoon zult aantreffen, is klein en de kans dat je veel van de nieuwe interface gaat terugzien, is nog kleiner door het gebruik van skins die het uiterlijk aanpassen. Dat is de laatste zin van deze preview en het kan nauwelijks een verrassing zijn, want iets van deze strekking staat al nu al jaren in previews van nieuwe Android-versies.

Als je die vorige previews dus hebt gezien of gelezen, dan weet je dat al. De nieuwe interface van Android verschijnt alleen op Pixels en op termijn op de steeds schaarsere telefoons met Android One, terwijl de nieuwe functies veelal wél bruikbaar zullen zijn op telefoons van Samsung, Xiaomi en OnePlus bijvoorbeeld. Die krijgen de upgrade echter veelal weer later.

Toch is deze nieuwe upgrade de moeite waard. De interface-ideeën in stock-Android en de manieren waarop de interface werkt, komen uiteindelijk terug in skins van fabrikanten. Neem de gebarenbesturing van enkele jaren geleden, die nu in alle telefoons zit. Daarnaast zijn er een hoop functies bijgekomen.

Google kondigde de bèta aan tijdens de keynote op zijn eigen ontwikkelaarsconferentie I/O. Die cadans doet denken aan de tijd voor corona. In 2019 bijvoorbeeld verscheen de eerste ontwikkelaarspreview van Android 10 ook in de winter, met de eerste bèta die veel meer liet zien op I/O. De release vond vervolgens aan het einde van de zomer plaats.

Die planning is nu ongeveer hetzelfde, al is de release nu duidelijk gepland voor ergens na augustus. Wanneer dat precies zal zijn, is nog niet bekend, maar Google spreekt over 'het najaar'. Het kan dus zomaar oktober zijn, het moment dat de fabrikant doorgaans zijn Pixel-telefoons uitbrengt. Bij de release komt de upgrade uit voor Googles eigen Pixel 3-telefoons en nieuwere modellen van de zoekgigant. Daarna volgen hopelijk snel upgrades voor telefoons van andere fabrikanten.

Deze bèta is er niet alleen voor Pixel-telefoons, maar ook voor toestellen van elf andere fabrikanten. De bèta is natuurlijk leuk om mee te spelen, maar we raden niet direct aan om hem op je dagelijkse telefoon te zetten. Je weet van tevoren niet zeker of alles werkt en zo ja, of het stabiel werkt. Sommige apps werken niet, net als vorige keren. Bij downgraden moet je bovendien alle gegevens wissen en roottoegang is er nog niet voor de nieuwe bèta. Wij hebben de bèta geprobeerd op een Google Pixel 5.