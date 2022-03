Samsung start bètatest Android 12 voor Galaxy S21-serie, maar niet in Benelux

Samsung start het One UI 4 Beta Program voor bezitters van toestellen uit de Galaxy S21-serie. Daarmee kunnen gebruikers One UI 4 proberen, dat is gebaseerd op Android 12. Het bètaprogramma is voorlopig niet toegankelijk voor gebruikers in Nederland en België.

Galaxy S21-bezitters uit Duitsland, Polen, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, China, India en Zuid-Korea kunnen aan de slag met de bèta, schrijft Samsung. Geïnteresseerden moeten zich aanmelden via de Samsung Members-app op hun toestel en kunnen dan de bèta van One UI 4 downloaden en daar feedback op geven. Samsung wil die feedback gebruiken voor de definitieve versie, die later dit jaar moet verschijnen.

One UI 4 krijgt volgens Samsung veel aanpassingsmogelijkheden. De fabrikant belooft 'een schat aan thema's' om het homescreen, icoontjes en notificaties aan te passen. Ook krijgen widgets een nieuw ontwerp en nieuwe functionaliteit.

Ook stelt Samsung dat One UI 4 meer functies en instellingen biedt om de privacy van gebruikers te waarborgen. Zo kunnen er indicaties getoond worden van het gebruik van de camera's en microfoon, en gebruikers kunnen zien welke permissies apps in de afgelopen zeven dagen hadden.

One UI 4 is gebaseerd op Android 12. Google bracht de eerste bèta daarvan in mei uit. Volgens geruchten wil Google de definitieve versie van het mobiele besturingssysteem op 4 oktober beschikbaar stellen voor zijn Pixel-telefoons.