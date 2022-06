Android 12 krijgt nieuwe interface met thema's van wallpaper

Google heeft op zijn eigen ontwikkelaarsconferentie I/O meer details naar buiten gebracht over Android 12. De volgende versie van het mobiele besturingssysteem krijgt onder meer gepersonaliseerde thema's op basis van bijvoorbeeld de wallpaper.

Na het kiezen van een wallpaper kiest het systeem op basis van de kleuren die daarin zichtbaar zijn welke accentkleuren er moeten komen in de menu's, toggles en knoppen. Dat design heet Material You en moet later ook naar andere Google-producten en -diensten komen, zoals slimme speakers met schermen en webinterfaces.

Daarnaast moet Android met versie 12 sneller zijn. Assistant is voortaan op te roepen met een lange druk op de Power-knop. Dat roept nu nog het Power Off-menu op. Het is onbekend hoe dat na de upgrade naar Android 12 zal gaan. Android 12 krijgt een privacydashboard, met informatie over wanneer welke app bepaalde functies heeft gebruikt. Ook komt er een indicator voor als een app de microfoon of camera heeft gebruikt.

Android 12 moet beter samenwerken met andere apparaten met een Google-besturingssysteem. Zo moeten gebruikers op Android TV de telefoon kunnen gebruiken als afstandsbediening en tekstinput kunnen geven via het toetsenbord van de telefoon.

De eerste publieke bèta voor Android 12 komt dinsdag gelijk uit. Gebruikers kunnen de bèta op hun toestel krijgen via de Android-bètasite. De bèta komt uit voor telefoons van elf fabrikanten: ASUS, Google, OnePlus, Oppo, Vivo, Realme, Sharp, Tecno, TCL, ZTE en Xiaomi. De eerste developer preview van Android 12 kwam drie maanden geleden uit.