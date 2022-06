Call of Duty-games krijgen jaren 80-update met Rambo en John McClane

Call of Duty: Warzone, Black Ops Cold War en Mobile krijgen op 20 mei een update met een jaren 80-thema. Dit betekent dat Rambo en John McClane uit de Die Hard-films naar de games komen en ook krijgt Warzone-map Verdansk een nieuwe locatie: Nakatomi Plaza.

De update verschijnt op 20 mei voor de Battle Royale-game Call of Duty: Warzone, maar ook voor Call of Duty: Black Ops Cold War en Call of Duty: Mobile. Naast de hoofdrolspelers uit de Rambo- en de Die Hard-films kunnen spelers die de content aanschaffen ook met wapens uit de jaren 80 spelen.

In Warzone worden daarnaast een aantal nieuwe locaties toegevoegd. De meest in het oog springend is de wolkenkrabber van de Nakatomi Coroparation. Dit gebouw speelde een belangrijke rol in Die Hard en kan door spelers bezocht worden in de Verdansk-map.

Daarnaast krijgt Warzone ook nieuwe wapens die gevonden kunnen worden tijdens het spelen van de Battle Royale-modus. Waaronder een boog die explosieven schiet en nieuw mes waarmee tegenstanders op afstand kunnen worden uitgeschakeld.

Alle features in de nieuwe update voor de drie games zijn terug te lezen op de website van Call of Duty.