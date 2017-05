Door Joris Jansen, dinsdag 9 mei 2017 12:04, 16 reacties • Feedback

Ontwikkelaar Treyarch heeft de trailer van Zombies Chronicles gepubliceerd. Het gaat om de vijfde dlc voor Call of Duty: Black Ops III. Het pakket gaat 30 euro kosten en is vanaf 16 mei voor het eerst voor de PlayStation 4 beschikbaar. De dlc zit niet bij de originele season pass.

Zombies Chronicles bevat acht opgepoetste maps met zombies die al in de eerdere titels van Treyarch zaten. Van Call of Duty: World of War zijn de maps Nacht der Untoten, Verruckt en Shi No Numa in de dlc opgenomen. Uit Call of Duty: Black Ops zijn de maps Kino Der Toten, Ascension, Shangri-la en Moon overgenomen. Tot slot is uit Call of Duty: Black Ops II de map Origins gebruikt.

Deze maps zijn grafisch verbeterd, hebben beter geluid en bevatten zombies met een verbeterde ai. Ook kunnen spelers gebruikmaken van custom wapens, wat in de originele games niet het geval was. Spelers kunnen in Zombies Chronicles ook gebruikmaken van de GobbleGum machine. Hiermee kunnen spelers speciale eigenschappen en bonussen bemachtigen. In totaal zullen er acht nieuwe GobbleGums beschikbaar zijn voor alle spelers.

De dlc komt op 16 mei beschikbaar voor de PlayStation 4. De pre-order voor de PlayStation 4 gaat gepaard met een geanimeerd thema. Waarschijnlijk komt de dlc een maand later uit voor de Xbox One en de pc.