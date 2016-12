Door Emile Witteman, woensdag 21 december 2016 11:10, 56 reacties • Feedback

Activision heeft details bekendgemaakt over de eerste uitbreiding voor CoD: Infinite Warfare. De dlc heet Sabotage, bevat vier nieuwe multiplayerspeelvelden en een zombiewereld. Het pakket is vanaf 31 januari voor de PS4 verkrijgbaar en komt een maand later naar de Xbox One en pc.

De vier nieuwe speelvelden zijn Noir, dat zich afspeelt in een toekomstige versie van New Yorkse wijk Brooklyn, Neon, een soort futuristische computersimulatie, Renaissance, een speelveld in Venetië en Dominion, dat dezelfde lay-out heeft als Afghan uit Modern Warfare 2, maar er anders uitziet en zich op Mars afspeelt.

Ook voegt de update een nieuwe zombiewereld toe, genaamd Rave in the Redwoods. Het speelt zich af tijdens een rave in de jaren negentig, compleet met felle kleuren en technomuziek. De wereld voegt nieuwe wapens en zombies toe aan de spelmodus.

Sabotage is vanaf 31 januari te downloaden voor de PlayStation 4 en komt dertig dagen later uit voor de Xbox One en pc. In de Verenigde Staten kost de dlc 14,99 dollar, waarschijnlijk is de europrijs gelijk.