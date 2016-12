Door Julian Huijbregts, woensdag 21 december 2016 11:05, 108 reacties • Feedback

BMW zet een centrum op waar meer dan tweeduizend mensen onderzoek gaan doen naar autonoom rijden. De fabrikant maakte eerder al bekend in 2021 volledig autonoom rijdende auto's op de markt te willen brengen. BMW werkt daarvoor samen met onder andere Intel.

Op de locatie, die in Unterschleissheim nabij München is gevestigd, gaan vanaf halverwege volgend jaar de verschillende experts van BMW aan de slag. Die zijn nu nog op diverse locaties werkzaam, maar het automerk wil alle onderzoekers samenbrengen. Op dit moment heeft het concern zo'n zeshonderd mensen in dienst die zich richten op autonoom rijden, met name softwareontwikkelaars. BMW gaat meer mensen aantrekken en stelt dat in het onderzoekscentrum meer dan tweeduizend mensen gaan werken.

De BMW Group zegt dat het nieuwe samenwerkingsverbanden moet opzetten om zijn plannen te verwezenlijken. Het bedrijf wil werken met kleine teams van specialisten, die over een hoog niveau van beslissingsbevoegdheid beschikken. Door de onderzoekers te verenigen op één locatie worden de afstanden tussen de teams klein. Zo moeten softwareontwikkelaars direct hun nieuwe vindingen op prototypes kunnen uitproberen. Vanaf 2017 wil BMW gaan testen met autonome auto's in de stedelijke omgeving van München.

BMW wil zijn elektrische en volledig autonoom rijdende iNEXT in 2021 uitbrengen. Daarna moet een hele vloot aan 'zeer autonome' modellen van alle merken binnen de BMW Group op de markt komen. BMW kondigde in juli aan samen met Intel en Mobileye te werken aan een open platform voor autonome auto's. Volgens de initiatiefnemers komt het platform ook beschikbaar voor andere autofabrikanten en industrieën die baat kunnen hebben bij autonome machines.