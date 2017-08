Fiat Chrysler voegt zich bij Intel en BMW voor ontwikkeling zelfrijdende auto

Fiat Chrysler Automobiles gaat zich aansluiten bij het samenwerkingsverband van Intel, BMW en Mobileye dat zich richt op het ontwikkelen van een platform voor zelfrijdende auto's. In 2021 moeten de eerste autonome systemen gereed zijn voor massaproductie.

Volgens Intel heeft Fiat Chrysler samen met de huidige deelnemers een intentieverklaring ondertekend. FCA is de eerste autofabrikant die zich aansluit bij het samenwerkingsverband, dat vorig jaar door Intel, BMW en Mobileye is opgericht. Destijds werd al gesproken van een open platform, dat ook voor andere automakers beschikbaar moet zijn.

De bedrijven willen profiteren van elkaars sterke punten en nu FCA zich aangesloten heeft, krijgt het samenwerkingsverband meer voet aan de grond in Noord-Amerika. Het verbond is van plan om eind dit jaar veertig zelfrijdende auto's op de weg te testen en zegt daarmee op schema te liggen.

Het platform dat ontwikkeld wordt door de bedrijven moet autonoom rijden van 'level 3 tot level 5' mogelijk maken. Met level 3 wordt bedoeld dat de bestuurder niet alleen zijn handen niet hoeft te gebruiken, maar ook in zijn geheel geen oog meer hoeft te hebben voor wat er gebeurt. Level 4 staat voor het niveau van autonomie waarbij de inzittenden niet meer hoeven na te denken over de besturing van de auto. In feite staat dat gelijk aan level 5, waarbij een bestuurder niet langer nodig is om het voertuig te laten bewegen.

Fiat Chrysler heeft al langere tijd een samenwerking met Waymo, het zusterbedrijf van Google dat aan zelfrijdende auto's werkt. Waymo toonde eind vorig jaar Chrysler Pacifica-minivans die zijn uitgerust met hardware voor autonoom rijden. De samenwerking tussen FCA en Waymo blijft vooralsnog bestaan.

Lab van Intel in Arizona waar wordt gewerkt aan zelfrijdende auto's