BMW, Intel en Mobileye brengen in de tweede helft van 2017 veertig autonoom rijdende auto's op de weg. De wagens maken gebruik van Intels Go-platform, waarvan twee versies verschijnen. Een daarvan heeft een Intel Atom, de andere een Xeon-processor.

Naast de test met de veertig autonoom rijdende voertuigen, gaat BMW 7 Series-voertuigen uitrusten met Intel- en Mobileye-technologie, voor testen in de VS en Europa. Intel levert voor de autonoom rijdende voertuigen zijn Go-platform. Het bedrijf combineert hierbij ofwel een Atom ofwel een Xeon met een Arria-fpga, voor het verwerken van de data van sensoren rond de auto. Intel zet daarnaast zijn datacentertechnologie in voor de deeplearning-training en simulaties die kunnen helpen bij autonoom rijden. Op termijn wil Intel zijn 5g-modem in kunnen zetten, voor onder andere vehicle-to-vehicle-communicatie.

Mobileye draagt met zijn EyeQ-processor bij aan het platform dat BMW in gaat zetten. Deze processor verwerkt de beelden van de 360gradensensoren en zorgt voor de lokalisatie. Volgens Intel, BMW en Mobileye gaat het om een schaalbaar en open platform waar andere autofabrikanten ook gebruik van kunnen maken. In juli maakten Intel, BMW en Mobileye al bekend samen te gaan werken. Toen spraken ze het voornemen uit dat in 2021 het systeem in massaproductie genomen moet zijn.