Door Olaf van Miltenburg, maandag 13 maart 2017 11:33

Intel heeft het IsraŽlische bedrijf Mobileye overgenomen voor een bedrag van 15,3 miljard dollar, omgerekend 14 miljard euro. Intel heeft de overname bevestigd en wil zijn positie op de markt voor autonoom rijden verstevigen.

Intel noemt een overnamebedrag van 15,3 miljard dollar en de waarde van Mobileye zou op 14,7 miljard dollar liggen op basis van het overnamebedrag. Volgens de Israëlische krant Haaretz gaat het om de grootste overname van de Israëlische techindustrie tot nu toe zijn, aldus de krant. Mobileye maakt systemen voor autonoom rijden. Het bedrijf is in 1999 opgericht door Amnon Shashua en Ziv Aviram, die nu nog respectievelijk cto en ceo zijn. Het hoofdkantoor van bedrijf is administratief in Nederland gesitueerd, maar de voornaamste activiteiten vinden in Israël plaats.

Intel en Mobileye werken al bij meerdere projecten samen aan systemen voor autonoom rijden en onder andere BMW en General Motors implementeren technologie van het bedrijf. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om systemen waarmee auto's zichzelf kunnen inparkeren en botsingen kunnen voorkomen door tijdig te waarschuwen of automatisch te remmen. Samen met BMW zijn Intel en Mobileye onderdeel van een open platform om geheel autonoom rijden tegen 2021 mogelijk te maken.

Volgens Intel-ceo vult Mobileye de bestaande automotivetechnieken van het bedrijf zoals Xeon-chips, fpga's, 3D XPoint-geheugen en modems aan. "Deze overname integreert de intelligente ogen van de autonome auto met het brein dat het voertuig aandrijft", aldus de topman.

Update 13.00: Het bericht is aangepast op basis van de bevestiging van de overname.