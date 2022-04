Intels Mobileye werkt aan EyeQ Ultra-soc voor autonoom rijden op Level 4

Mobileye, een dochterbedrijf van Intel, wil eind 2023 EyeQ Ultra gereed hebben, een soc die het rekenwerk voor autonoom rijden op Level 4 voor auto's afhandelt. Het bedrijf verwacht dat de chip in 2025 in productie genomen kan worden voor eindgebruik.

De EyeQ Ultra moet de onderdelen die vereist zijn rond rekenwerk voor autonoom rijden bevatten in een enkele package, meldt het bedrijf. De soc bevat daarvoor vier klassen van accelerators voor verschillende taken, in aanvulling op cpu-cores, isp's en gpu's. De soc moet zo efficiënt input kunnen verwerken van subsystemen met camera's, radars en lidars.

Mobileye wil de soc op 5 nanometer produceren. In totaal moet de chip tot 176 tera operations per second aan rekenkracht leveren. Mobileye's huidige EyeQ5 biedt 12 tops aan rekenkracht. Bij autonoom rijden op basis van Level 4 is nagenoeg geen handelen door een menselijke bestuurder meer vereist, al is de mogelijkheid voor menselijk ingrijpen tijdens het rijden nog wel aanwezig.

Mobileye kondigt ook de EyeQ6L en EyeQ6H voor advanced driver-assistance systems aan. De EyeQ6L is de opvolger van de EyeQ4 maar dan 55 procent kleiner en gericht op een laag verbruik. Deze soc moet halverwege 2023 in productie gaan. De EyeQH moet de EyeQ5 opvolgen en dubbel zo hoge prestaties als die soc bieden. De productie van deze chip start eind 2024. Beide chips worden dan op 7nm geproduceerd.