Intel neemt Israëlisch navigatiebedrijf Moovit over voor 900 miljoen dollar

Intel heeft mobility-as-a-service-start-up Moovit overgenomen voor 900 miljoen dollar. Moovit is een Israëlisch bedrijf dat onder andere een routeplanner-app maakt. De start-up zal onderdeel worden van Intels automotive-tak.

Intel heeft de waarde van Moovit geschat op 900 miljoen dollar, maar het bedrijf zegt al een aandeel van 60 miljoen dollar in het bedrijf te hebben. De chipfabrikant zal dus 840 miljoen dollar bijbetalen voor de start-up. Dit weekend meldden bronnen al aan TechCrunch dat Intel van plan was de start-up over te nemen. Geschat werd toen dat Intel tot 1 miljard dollar zou betalen voor het bedrijf.

Moovit maakt onder andere een routeplanner-app, die verkeersinformatie combineert met informatie van verschillende transportdiensten, waaronder stedelijk openbaar vervoer en diensten als Uber en Lyft. Moovit gebruikt hierbij kunstmatige intelligentie en big data om routesuggesties te geven aan gebruikers. De app wordt volgens het bedrijf gebruikt door ruim 800 miljoen gebruikers in 102 verschillende landen. Het bedrijf leverde ook al verkeersinformatie aan derde partijen, waaronder Intel.

Intel zegt dat het de Moovit-app zal blijven aanbieden. Tegelijkertijd zal de start-up een onderdeel worden van Intels Israëlische automotive-tak, om MobilEye, een andere mobiliteitsbedrijf dat in 2017 door Intel is overgenomen, te complementeren. Uiteindelijk moet de automotive-branche van Intel een volledige mobiliteitsaanbieder worden. Op termijn wil het bedrijf bijvoorbeeld een robotaxi-dienst beginnen. Volgens Intel zal de overname van Moovit daarbij helpen.