Cooler Master introduceert een nieuwe budgetbehuizing. De MasterBox Lite 5 is een midtower met ruimte voor een atx-moederbord. De behuizing wordt geleverd met een zijpaneel met een raam van plexiglas. Aan de voorkant zit een afneembaar paneel dat eveneens doorzichtig is.

Cooler Master heeft het voorste paneel van de MasterBox Lite 5 gemaakt van donker getint plexiglas. Als gebruikers aan de voorkant ventilatoren plaatsen met leds, dan zijn deze zichtbaar. De kast is 45,4cm hoog, heeft een stalen chassis en is verder afgewerkt met kunststof panelen. De breedte is 20cm en de diepte is 46,8cm.

In de behuizing is plaats voor een atx-moederbord of kleiner. Er zijn bevestigingsmogelijkheden voor twee 3,5"-hdd's en er is een drive bay voor een 2,5"-hdd of -ssd. Bays voor 5,25"-drives zoals dvd-branders zijn er niet. De kast biedt ruimte aan cpu-koelers tot een hoogte van 160mm en videokaarten van maximaal 400mm lang.

Aan de voorkant kunnen twee 140mm-fans of drie 120mm-venitlatoren worden geplaatst. Achter is ruimte voor een 120mm-fan en Cooler Master levert laatstgenoemde ook standaard mee. Aan de voorkant kan ook een radiator van maximaal 360mm geplaatst worden, mits deze zonder fans niet dikker is dan 50mm. Aan de voorkant en onderkant van de behuizing zijn stoffilters aanwezig.

Het i/o-paneel biedt twee usb 3.0-poorten en audio-aansluitingen. Cooler Master brengt de MasterBox Lite 5 eind mei op de markt voor een adviesprijs van 50 euro.