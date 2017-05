Door Willem de Moor, donderdag 4 mei 2017 06:00, 0 reacties • Feedback

Tijdens de Computex-beurs in 2015 deed Cooler Master zijn nieuwste concept uit de doeken: Make It Yours, waarbij gebruikers hun CM-producten naar eigen wens kunnen aanpassen. De eerste behuizingen volgens dat nieuwe stramien waren de drie varianten van de MasterCase 5. In 2016 kwam daar een nieuwe versie bij, de MasterCase Maker 5t, en ook de kleine Pro 3 kwam rond die tijd op de markt.

In februari breidde Cooler Master de MasterCase-lijn verder uit met twee varianten van de MasterCase Pro 6: een met rode leds en een met blauwe leds. Het basisprincipe van de MasterCase-serie is gebleven; de behuizingen zijn modulair dankzij het FreeForm-principe. Daardoor kun je drivecages en andere interne componenten op elke gewenste plek in de behuizing monteren. Ook van buiten kun je de behuizing naar wens aanpassen, want de plastic kappen aan de voorkant en op de bovenkant kun je deels openzetten of helemaal weghalen. Zo maak je de behuizing geschikter voor een stevige gamesessie of geef je de MasterCase Pro 6 juist een meer ingetogen aanblik.

We hebben het model met de rode leds van Cooler Master ontvangen, maar los van de kleur van de verlichting zijn de twee versies van de MasterCase Pro 6 natuurlijk identiek. Op het moment van schrijven kost de MasterCase Pro 6 139 euro. Voor dat geld koop je een midtower-behuizing met ruimte voor atx-moederborden en drie meegeleverde ventilators. Tijd om te zien of je waar voor je geld krijgt.