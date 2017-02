Door Julian Huijbregts, dinsdag 7 februari 2017 14:41, 10 reacties • Feedback

Cooler Master brengt zijn MasterCase Pro 6-behuizing volgende week uit voor een adviesprijs van 160 euro. De midtower heeft een subtieler uiterlijk dan zijn voorganger en de panelen aan de voor- en bovenkant kunnen uitgeklapt worden voor een betere airflow.

De MasterCase Pro 6 heeft dichte panelen aan de voor- en bovenzijde, met daartussen een dunne ventilatiestrook. De panelen kunnen een stukje omhoog geklapt worden, zodat er meer tussenruimte ontstaat, waardoor er meer lucht de kast ingezogen kan worden via de voorkant. Via de bovenkant ontstaat op die manier juist meer ruimte om warme lucht uit de kast te blazen. Ook zijn de panelen, die met magneten vastzitten, in hun geheel los te maken.

Cooler Master levert drie 140mm-fans mee, waarvan er twee aan de voorkant zijn geplaatst. De resterende fan, met leds, zit aan de achterkant. In totaal is er ruimte drie 140mm-ventilatoren aan de voorkant, één aan de achterkant en twee aan de bovenkant. Ook kunnen er zowel aan de voor-, achter- en bovenkant radiatoren voor waterkoeling geplaatst worden. Achter het paneel aan de voorkant en in de onderkant van de kast zijn stoffilters verwerkt.

Net als de MasterCase Pro 5 werkt de nieuwe behuizing met het FreeForm Modular System, waarbij de indeling naar wens is aan te passen. Bijvoorbeeld houders voor harde schijven en ssd's kunnen hiermee op verschillende plekken in de kast geplaatst worden.

Aan de onderkant van de behuizing is een strook met leds geplaatst. De kast is in twee varianten te koop: een met blauwe leds en een versie met rode ledverlichting. Het i/o-paneel, dat is verborgen onder een klepje aan de bovenkant, heeft twee usb 3.0-poorten en audio-aansluiting.

In de MasterCase Pro 6 is plek voor atx-moederborden of kleinere varianten. De indeling van de componenten is verder naar smaak aan te passen. Cpu-koelers tot 19cm hoog en videokaarten met een lengte van maximaal 41,2cm passen in de behuizing. Het chassis heeft een stalen frame en donkergrijze panelen van kunststof. De kast is 54,4cm lang, 23,5cm breed en 54,8cm hoog en heeft een gewicht van 11,74kg.