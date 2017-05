Door Joris Jansen, dinsdag 9 mei 2017 13:43, 14 reacties • Feedback

Blizzard heeft een nieuwe hero toegevoegd aan de publieke testserver. De hero D.Va is afkomstig uit de game Overwatch en komt nu ook beschikbaar voor Heroes of the Storm. De hero kenmerkt zich door twee verschillende stijlen waarbij ze onder andere een grote robot kan besturen.

D.Va vervult in Heroes of the Storm de rol van een Ranged Warrior. De kenmerkende eigenschap van D.Va is de capaciteit om twee verschillende speelstijlen te hanteren. In de ene rol neemt ze plaats in haar mech, een grote tweepotige robot die ze kan besturen en waarmee D.Va in feite een tank wordt die de klappen moet opvangen. Zonder de robot is D.Va veel kwetsbaarder, maar kan ze wel meer schade toebrengen aan vijanden. Tot 15 mei kunnen D.Va en andere toevoegingen aan de game worden getest op de publieke testserver, zo blijkt uit de patch notes.

In mech-modus kan D.Va met twee machinegeweren meerdere doelwitten tegelijkertijd bestoken, waarbij ze tijdens het vuren kan blijven bewegen. Via boosters kan D.Va een korte afstand snel overbruggen,waarbij ze eventuele vijanden schade toebrengt en wegdrukt. De hero bezit ook een schild om toegebrachte schade te beperken. Eventueel kan D.Va er ook voor kiezen om de robot te laten opblazen, waarbij ze er op tijd uit springt. De explosie doet veel schade aan vijanden en kan hen omver blazen. De ultieme eigenschap van D.Va is een soort konijnensprong die de robot kan uitvoeren, waarbij D.Va niet te stoppen is, schade toebrengt aan vijanden en hen ook vertraagt.

In de 'menselijke' modus zonder de robot, Pilot Mode genaamd, is D.Va een stuk minder beweeglijk. Tijdens het schieten kan ze niet bewegen en heeft ze ook een stuk minder hitpoints. Met haar normale aanval gebruikt D.Va een pistool die veel meer schade toebrengt aan een vijand dan ze met haar robot kan doen. Ze kan eventueel haar robot oproepen en in mech-modus gaan. Met haar ultieme capaciteiten in Pilot Mode kan D.Va schade toebrengen aan alle vijanden in de baan van de schoten.

De hero kan dus haar robot oproepen en in Mech Mode gaan, maar andersom wordt ze gedwongen in Pilot Mode verder te gaan als ze haar robot bewust opblaast of als de robot in de strijd teveel schade heeft opgelopen.