Door Joris Jansen, dinsdag 9 mei 2017 14:27, 263 reacties • Feedback

De Amerikaanse regering zal in de komende paar weken mogelijk een beslissing nemen over de uitbreiding van het verbod op laptops in de cabine van passagiersvliegtuigen die van Europese luchthavens vertrekken naar Amerikaanse bestemmingen.

Volgens bronnen binnen het Amerikaanse departement van Binnenlandse Veiligheid zijn ambtenaren de voor- en nadelen van de maatregel tegen elkaar aan het afwegen. Verschillende ambtenaren hebben gezegd dat een beslissing binnen enkele weken zou kunnen volgen. Dat meldt CBS News. Dat betekent dat er binnenkort mogelijk duidelijkheid komt of het verbod op laptops en elektronica groter dan een smartphone ook gaat gelden voor vluchten die vertrekken vanaf Europese luchthavens.

Het mogelijke verbod op het meenemen van laptops en andere elektronica groter dan mobiele telefoons zou een uitbreiding zijn van het al bestaande verbod dat in maart is ingesteld voor een tiental landen waarvan de bevolking overwegend moslim is. Hierbij gaat het om grote luchthavens die zich bevinden in Jordanië, Egypte, Turkije, Koeweit, Marokko, Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Waarom de VS dit verbod mogelijk wil uitbreiden naar Europa, is niet duidelijk.

Leden van de regering hebben volgens de bronnen wekelijks met Amerikaanse vliegmaatschappijen overlegd. Waarom dit overleg steeds plaatsvindt, is niet duidelijk. Oorspronkelijk zijn Amerikaanse maatschappijen uitgezonderd van het huidige verbod om laptops in de cabines mee te nemen. Dit verbod is van kracht voor vluchten die vertrekken van luchthavens in de genoemde Arabische landen.

Het Verenigd Koninkrijk heeft ook al een dergelijk verbod ingesteld voor elektronische apparaten op vluchten uit Egypte, Jordanië, Libanon, Saudi-Arabië, Tunesië en Turkije. Passagiers mogen apparaten groter dan smartphones alleen nog meenemen in ruimbagage. De regering van de VS heeft een verbod ingesteld, omdat de overheid vermoedt dat terroristen anders bommen in elektronica mee aan boord kunnen smokkelen.

Eerder werd al bekend dat de Amerikaanse overheid overweegt om dit verbod uit te breiden naar Europa. Een woordvoerder van het Amerikaanse departement van Binnenlandse Veiligheid zei toen tegen The Guardian dat er nog geen definitieve beslissing is genomen over het uitbreiden van de maatregel, dat de regering het dreigingsbeeld blijft evalueren en dat er op basis daarvan beslissingen worden genomen.