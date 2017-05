Door Joris Jansen, woensdag 17 mei 2017 08:21, 53 reacties • Feedback

De VS zou van plan zijn om het verbod op het meenemen van laptops op vluchten naar het land niet alleen in te stellen voor Europa maar ook voor andere regio's. Om welke regio's het gaat, is nog niet duidelijk. Mogelijk wordt het laptopverbod voor Europa woensdag aangekondigd.

Een woordvoerder van het Amerikaanse departement van Binnenlandse Veiligheid, David Lapan, heeft volgens Bloomberg tegen journalisten in Washington gezegd dat Amerikaanse functionarissen 'niet alleen naar Europa' kijken, maar overwegen om het verbod uit te breiden naar andere gebieden. Hij wilde niet zeggen om welke gebieden het gaat. Hij zei dat dat minister John Kelly nog geen beslissing heeft genomen over de uitbreiding buiten Europa, maar die uitbreiding is volgens hem wel 'waarschijnlijk'.

Op dinsdag hebben functionarissen van de EU in een overleg met ambtenaren van de Amerikaanse overheid gepleit tegen het instellen van een verbod op laptops in vliegtuigcabines op vluchten van Europa naar de VS. De EU vindt dat beide partijen moeten samenwerken om het gevaar van terrorisme tegen te gaan en vindt een laptopverbod daarvoor geen goed middel.

Dinsdag sprak ook de Vereniging voor Verkeersvliegers zich uit tegen de maatregel. De pilotenvereniging vindt het verbieden van laptops in de cabine van passagiersvliegtuigen een schijnoplossing. Zo wees woordvoerder Joost van Doesburg op het risico van lithiumaccu's die spontaan in brand vliegen. Als laptops ingecheckt moeten worden, betekent dat een risico op branden in het vrachtruim en daar kan vliegtuigpersoneel tijdens de vlucht niet bij. Deze lithiumbranden zijn zeer moeilijk te blussen.

Woensdag zijn er weer gesprekken in Brussel. Mogelijk wordt het laptopverbod voor Europa na afloop van deze gesprekken aangekondigd en zal duidelijk worden of het verbod voor heel Europa gaat gelden. Eerder zouden Amerikaanse ambtenaren hebben gezegd dat het verbod slechts voor enkele Europese landen wordt ingesteld.

Op dit moment bestaat er al een verbod op het meenemen van elektronica groter dan mobiele telefoons in de cabine van passagiersvliegtuigen. In maart hebben de Amerikaanse autoriteiten dit verbod ingesteld voor vluchten vanaf tien luchthavens die zich bevinden in landen waarvan de inwoners overwegend moslim zijn. Het betreft luchthavens in de landen Jordanië, Egypte, Turkije, Koeweit, Marokko, Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Dit verbod is ingesteld omdat de Amerikaanse de overheid vermoedt dat terroristen bommen in elektronica mee aan boord kunnen smokkelen.