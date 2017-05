Door Joris Jansen, donderdag 11 mei 2017 11:56, 87 reacties • Feedback

Amerikaanse overheidsfunctionarissen hebben gezegd dat de regering van president Donald Trump het verbod op het meenemen van laptops in vliegtuigcabines waarschijnlijk gaat uitbreiden naar slechts enkele Europese landen en niet het hele continent.

Het is nog onduidelijk wanneer de mogelijke uitbreiding van het verbod wordt doorgevoerd en om welke Europese landen het precies gaat. Overheidsfunctionarissen die van de plannen op de hoogte zijn gebracht, zeggen dat de Amerikaanse overheid nog bezig is om te kijken naar laptops en andere elektronica die moeten worden ingecheckt, en in het bagageruim belanden zodra het verbod van kracht is. Lithiumaccu's in de elektronica zouden in het bagageruim kunnen exploderen.

Volgens Reuters verwachten zes niet nader genoemde Amerikaanse en Europese functionarissen dat het Amerikaanse departement van Binnenlandse Veiligheid de uitbreiding van het verbod binnenkort aankondigt, maar ze wilden niet zeggen wanneer precies. Volgens bronnen binnen de luchtvaartindustrie hebben luchthavens en luchtvaartmaatschappijen in Europa al plannen gemaakt voor de mogelijke uitbreiding van het verbod. Om welke bedrijven en luchthavens het hier gaat, is niet duidelijk.

Functionarissen van het Amerikaanse departement van Binnenlandse Veiligheid hebben bevestigd dat er donderdag overleggen plaatsvinden met Amerikaanse medewerkers van de luchtvaartindustrie over veiligheidskwesties. Ook zal minister John Kelly van Binnenlandse Veiligheid een besloten bespreking houden met senatoren, waarbij de uitbreiding van het laptopverbod waarschijnlijk aan de orde komt. Volgens een woordvoerder heeft Kelly nog geen definitieve beslissing genomen.

In maart hebben de Amerikaanse autoriteiten een verbod ingesteld voor het meenemen van laptops en elektronica groter dan mobiele telefoons in de cabine van passagiersvliegtuigen. Dit verbod werd ingesteld voor vluchten vanaf tien luchthavens die zich bevinden in landen waarvan de inwoners overwegend moslim zijn. Het betreft luchthavens in de landen Jordanië, Egypte, Turkije, Koeweit, Marokko, Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. De regering van de VS heeft het verbod ingesteld, omdat de overheid vermoedt dat terroristen anders bommen in elektronica mee aan boord kunnen smokkelen.

Dinsdag meldden bronnen binnen het departement van Binnenlandse Veiligheid van de VS dat de regering wellicht al in de komende paar weken een beslissing neemt over de mogelijke uitbreiding van het verbod voor vluchten naar de VS vanaf Europese luchthavens.