Door Arnoud Wokke, donderdag 11 mei 2017 13:54, 8 reacties • Feedback

Konami brengt eind deze maand PES 2017 wereldwijd uit voor iOS en Android. De game kwam enkele maanden geleden als test al beschikbaar in een enkel land en is nu bijna klaar voor een release in andere landen.

Konami kondigde de console- en pc-versie van PES 2017 een jaar geleden aan en bracht de game in september vorig jaar uit. De releasedatum voor iOS en Android staat genoemd op een pagina die gewijd is aan de game. Het gaat om een game met in-app aankopen, een zogenoemde free-to-play-game.

Het is voor het eerst dat de Pro Evolution Soccer-franchise voor mobiele platformen uitkomt. De game maakt op mobiel volgens de uitgever gebruik van dezelfde engine als de pc-versie, in een versie die is geoptimaliseerd voor mobiele apparaten.

Gamers kunnen zich nu al registeren voor de Android- en iOS-versies om de game te kunnen installeren als hij eind deze maand beschikbaar is. De registratie op iOS kan alleen in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Japan. De beschrijving van de app suggereert dat de game een actieve internetverbinding vereist om actief te zijn.