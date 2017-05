Door Julian Huijbregts, woensdag 17 mei 2017 17:50, 14 reacties • Feedback

Konami heeft PES 2018 aangekondigd en maakt bekend dat de game op 14 september verschijnt. Volgens de uitgever bevat de game de grootste veranderingen in tien jaar tijd. De pc-versie is dit keer gebaseerd op de versie voor de PlayStation 4 en Xbox One.

De uitgever stelt dat ieder onderdeel van de game is aangepast. PES 2018 krijgt toevoegingen aan de manier waarop spelers de voetballers kunnen controleren en een nieuwe interface, die eenvoudiger te gebruiken moet zijn. Wedstrijden in PES 2018 zullen op een realistischer tempo plaatsvinden, met een nieuw strategisch dribbelsysteem. Spelers kunnen daarbij de bal afschermen van de tegenstander en verdedigers met schijnbewegingen op het verkeerde been zetten.

Het aannemen van de bal kan in PES 2018 met meerdere lichaamsdelen; zoals de borst, hoofd en benen. Ook het systeem voor vrije trappen is volgens Konami compleet op de schop gegaan. Met name strafschoppen zouden volledig anders zijn. Ook belooft Konami betere graphics, zowel als het gaat om spelers als om stadions. De manier waarop bepaalde spelers bewegen zou herkenbaar moeten zijn. Standaardbewegingen zoals lopen en draaien zijn aangepast en de voetballers krijgen meer variatie in de manier waarop ze bewegen. Ook stelt Konami dat de virtuele voetballers tatoeages krijgen die de spelers in het echt ook hebben.

Pc-gamers krijgen een versie die is gebaseerd op de PS4- en Xbox One-variant. Dat is een vooruitgang ten opzichte van de afgelopen jaren, want de pc-versies van PES 2016 en 2017 waren gebaseerd op de PS3- en Xbox 360-versies van het spel. In online multiplayer is het mogelijk om 11vs11-potjes te spelen. Ook komen er opties zoals 2vs2 en 3vs3 waarbij zowel lokale als online multiplayer gecombineerd kan worden. Verder integreert Konami de e-sportcompetitie PES League in het spel.

Konami brengt PES 2018 op 14 september uit. De game komt naar Steam, de Xbox One en PlayStation 4. Daarnaast verschijnen er versies voor de PlayStation 3 en Xbox 360. Voorlopig toont de Japanse uitgever alleen een teaservideo; op 13 juni zal er een volledige trailer worden uitgebracht.