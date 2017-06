Nog voordat er één digitaal schot is gelost, staat PES 2018 dit jaar al met 1-0 voor in de strijd met FIFA. Konami maakte op de E3 namelijk bekend dat de voetbalgame dit jaar het beste speelbaar zal zijn op de pc. De ontwikkelstudio werkt samen met Nvidia om alle mogelijkheden die er voor de pc-versie zijn optimaal te benutten. Dat betekent dat de game er het mooist uitziet en het vloeiendst draait op een pc. Daarmee levert Konami een ultieme goedmaker voor PES 2017. De pc-versie daarvan was gebaseerd op de Xbox 360- en PlayStation 3-versie, waardoor pc-gamers die game eigenlijk nauwelijks serieus konden nemen. Dat dit voor de komende versie wordt omgedraaid, betekent dat PES 2018 voor ons een vliegende start beleeft.

Die vliegende start bleef behouden toen we op de E3 plaats mochten nemen in een presentatiezaaltje waar we de ins en outs van PES 2018 kregen te horen, zien en spelen. De presentatie opende met een afbeelding van de snelste man ter wereld. Niemand minder dan sprintkampioen Usain Bolt maakt zijn opwachting in PES 2018. Het is allang geen geheim meer dat Bolt een groot voetbalfan is. Dat hij vanaf komend seizoen een carrière als voetballer nastreeft, is nog niet zo lang bekend. Bolt stopte deze zomer als sprinter en hoopt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een profcontract te verdienen bij een grote club. Naar verluidt zou hij zelfs al een afspraak hebben staan om drie of vier dagen op proef mee te draaien bij Borussia Dortmund. Met PES 2018 loopt Konami vast op de zaken vooruit. Usain Bolt zit hoe dan ook in de game, als Legend in het MyClub-team dat spelers in PES kunnen opbouwen. Wel zul je de game moeten pre-orderen om Bolt daadwerkelijk aan je club toe te kunnen voegen.

Ook nadrukkelijk aanwezig in de game is FC Barcelona. Dat gaat zelfs zo ver dat naast de normale editie van PES 2018 ook een speciale FC Barcelona-editie verschijnt. Natuurlijk zat die verregaande samenwerking met Barca ook al in PES 2017, waar een flink aantal klassieke spelers en shirts in was opgenomen, maar PES 2018 gaat wellicht nog een stapje verder. Eerder stelden we trouwens al vast dat FC Barcelona opvallend genoeg ontbrak in de speelbare demo van FIFA 18. Konami en EA hebben nog niets gezegd over exclusiviteit, maar opvallend is het wel. Mocht Barca exclusief in PES 2018 zitten, dan deelt Konami daarmee best een aardige tik uit. Maar laten we niet op de zaken vooruit lopen.

Onderdeel van de grotere focus op FC Barcelona, en op een aantal andere clubs, is ook dat er meer binnenlocaties in de game worden getoond. Dit sluit aan op de visie die Konami heeft op wat gamers zouden willen zien. Volgens de uitgever hoort de beleving rond een wedstrijd daarbij. Je ziet nu dus ook hoe teams uit de kleedkamer komen en zich verzamelen in de spelerstunnel, voordat ze het veld op lopen. Nauwelijks baanbrekend, maar leuk om te zien is het wel. De vraag is hoe veel binnenlocaties de game zal tellen. Barcelona, Dortmund en Liverpool zijn in elk geval vertegenwoordigd, maar met deze clubs heeft Konami een speciale samenwerking. Of andere stadions dezelfde behandeling krijgen, is nog niet bekend.