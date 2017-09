"We willen PES terugbrengen naar de gloriejaren. Dat ouderwetse gevoel terugbrengen, waardoor iedereen jarenlang aan het pessen bleef." Deze mooie woorden van Adam Bhatti, Worldwide Product & Brand Manager voor Pro Evolution Soccer, hoorden we dit jaar op de E3. De missie van Bhatti en de zijnen is niet nieuw; deze geluiden horen we immers al jaren. Toch zijn het geen loze woorden. We hebben PES de laatste jaren langzaam maar zeker zien groeien. Terwijl de grote concurrent uit de stal van Electronic Arts steeds meer moeite krijgt te blijven innoveren, zet Konami met PES toch steeds weer wat stapjes in de goede richting. Zet die lijn door, dan moet dat vroeg of laat leiden tot een game die inderdaad dicht bij dat ouderwetse gevoel komt. Wellicht is PES 2018 dat zelfs al wel.

De eerste winst voor PES 2018 is alvast binnen doordat dit de eerste PES-game in jaren is waarin Konami het niet weer helemaal over een andere boeg wil gooien. Het traject dat met PES 2017 is ingezet, krijgt met PES 2018 een vervolg. Natuurlijk waren de ontwikkelaars achteraf niet tevreden met sommige aspecten van de vorige game, dat is bij elke ontwikkelstudio hetzelfde, maar wie PES 2017 heeft gespeeld, ziet het fundament van dat spel absoluut terug in PES 2018. Helemaal onlogisch is dat niet. PES 2017 stond voor Konami in het teken van het leren omgaan met de FOX Engine, bekend uit de Metal Gear Solid-games. Met PES 2018 kan de studio de vruchten plukken van dat leerproces.

El Classico tussen FC Barcelona en 'RM White' in Pro Evolution Soccer 2018

Altijd weer die licenties

Ook op een ander vlak probeert Konami stappen te zetten met PES 2018. Het is bepaald geen nieuws dat Electronic Arts stevig de leiding heeft als het gaat om licenties in voetbalgames. FIFA pakt jaarlijks uit met een waslijst aan compleet gelicenseerde competities en wat Konami daar met PES tegenover zet, is haast te verwaarlozen. Toch meldde het bedrijf met enige trots dat het totale aantal gelicenseerde clubs is toegenomen met PES 2018. Dan hebben we het over losse deals, wat betekent dat er in bepaalde landen een paar clubs bij komen. Bovendien zijn en blijven Borussia Dortmund, Liverpool en FC Barcelona tot in het grootste detail nagemaakt, omdat Konami daar nog steeds een extra intensieve samenwerking mee heeft.

De kanttekening van het bovenstaande verhaal laat zich natuurlijk raden. Op de licenties van de Europese competities en het exclusieve recht op enkele bekende stadions na, heeft PES 2018 niets waar EA jaloers op zou zijn en intussen bedient de game zijn spelers nog steeds met nietszeggende namen als RM White (Real Madrid) en PM Black White (Juventus). Het lastige daarvan is dat je de identiteit van veel teams niet meteen kunt ontcijferen. Oké, RM White lukt nog wel, maar AN Cyan White? Nou, dat is dus Malaga. Voetbalgames zijn het leukst als je je in je eigen voetbalwereld kunt wanen en met dit soort licentieproblemen wordt dat alleen maar moeilijker. Enfin: het is een bekend probleem voor PES, dat zeer waarschijnlijk niet snel zal veranderen.

Herkenbare eredivisiespelers

De aanwezigheid van de Champions League, inclusief de nog steeds magische Champions League hymne, blijft een pleister op de wonden. Dat geldt ook voor de aanwezigheid van de eredivisie en het feit dat PES meer uit de licenties lijkt te halen dan EA doet. Ja, dan hebben we het inderdaad weer over de gelijkenissen van eredivisiespelers. Waar EA die in FIFA jaar in, jaar uit haast ongemoeid laat, doet Konami wél moeite om relatief onbekende spelers op hun echte evenbeelden te laten lijken. Niet iedereen zal er een boodschap aan hebben, want er zijn zat spelers die alleen maar met de grotere clubs der aarde spelen, maar voor wie wel aan de slag wil met Ajax, Feyenoord of PSV, heeft PES 2018 om deze reden direct al een streepje voor op FIFA 18.