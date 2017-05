Door Arnoud Wokke, donderdag 11 mei 2017 14:02, 32 reacties • Feedback

Uber is vooral een bedrijf in de transportsector, zoals een traditioneel taxibedrijf, en geen online dienst. Dat zegt de advocaat-generaal van het Europese Hof in een advies aan dat Hof. Die constatering zou betekenen dat Uber aan alle regels van een taxidienst moet voldoen in Europa.

Het Europese Hof van Justitie kan het advies van de advocaat-generaal naast zich neerleggen en toch oordelen dat Uber vooral een online dienst is, maar het gebeurt niet vaak dat het Hof het advies van de advocaat-generaal naast zich neerlegt. Daarmee lijkt het erop dat voor Uber in heel Europa de regels gaan gelden voor een taxidienst.

De advocaat-generaal zegt dat Uber zijn waarde vooral haalt uit de ritten met auto's en daarom vooral een dienst in de transportsector is. Dat is volgens het advies het geval, omdat klanten van Uber betalen voor de rit en niet voor de verbinding met de chauffeur via de app. Daarom zou Uber onder de regels van de transportsector moeten vallen, net zoals taxibedrijven.

Uber zegt in een verklaring tegen CNBC het niet eens te zijn met die beslissing. "Als wij als transportbedrijf worden gezien verandert dat niets aan de manier waarop EU-landen ons nu al reguleren, omdat we in de huidige situatie toch al met veel regulering te maken hebben. Het zal wel de nodige hervormingen van verouderde wetgeving ondermijnen. Die wetgeving weerhoudt miljoenen Europeanen ervan om met een druk op de knop een betrouwbare taxirit te bestellen."

De zaak over de vraag of Uber een taxidienst of online dienst is, behandelt het Europese Hof vanwege een zaak in Spanje. Daar liggen Uber en een organisatie die taxichauffeurs uit Barcelona vertegenwoordigt met elkaar in de clinch over regulering van de taxidienst.