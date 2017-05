Door Sander van Voorst, vrijdag 26 mei 2017 19:31, 9 reacties • Feedback

Een Italiaanse rechter heeft in een beroepszaak geoordeeld dat Uber zijn diensten in het land mag aanbieden. In april had een lagere rechter een verbod opgelegd, nadat taxibedrijven een zaak hadden aangespannen.

De taxibedrijven waren van mening dat Uber zich schuldig maakt aan oneerlijke concurrentie. Zijzelf moeten zich aan strenge regels houden, terwijl er voor apps als Uber nauwelijks regulering bestaat, schrijft persbureau Reuters naar aanleiding van de beslissing. Na de uitspraak maakte Uber bekend dat zijn app blijft toegestaan in Italië.

Het in april opgelegde verbod was vergezeld van een boete van 10.000 euro per dag als Uber niet binnen tien dagen aan de maatregel zou voldoen. Kort daarna werd het verbod echter alweer tijdelijk opgeheven om het oordeel in de beroepszaak af te wachten. Door de huidige uitspraak blijft de opheffing van kracht.

Volgens Politico richtte de rechtszaak zich tegen verschillende diensten van het Amerikaanse bedrijf, waaronder UberBlack. UberPop, waarmee bestuurders zonder vergunning personen kunnen vervoeren, is sinds 2015 al verboden in Italië. Taxichauffeurs organiseerden in februari stakingen om tegen het groeiende aantal vervoersapps te protesteren. De Italiaanse regering wil eind dit jaar regelgeving introduceren.

Het Europese Hof van Justitie buigt zich over de vraag of Uber als een taxibedrijf of als een online dienst gezien moet worden. In een advies, dat vaak wordt opgevolgd, stelde de advocaat-generaal begin deze maand dat Uber zijn waarde vooral haalt uit de ritten met auto's en daarom vooral een dienst in de transportsector is.