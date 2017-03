Door Joris Jansen, dinsdag 21 maart 2017 16:20, 115 reacties • Feedback

Submitter: MrTre

De Amerikaanse autoriteiten hebben een verbod ingesteld voor het meenemen van grotere elektronica dan mobiele telefoons in de cabine van vliegtuigen. Het verbod geldt voor vluchten naar de VS vanaf een tiental luchthavens in acht landen waarvan de inwoners overwegend moslim zijn.

Het zou gaan om grote luchthavens die zich bevinden in onder meer Jordanië, Egypte, Turkije, Koeweit, Marokko, Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Reizigers die vanaf deze luchthavens vliegen naar een Amerikaans vliegveld, moeten apparaten als laptops en tablets voortaan inchecken. Dit meldt Reuters op basis van Amerikaanse overheidsfunctionarissen.

De maatregel, die zou samenhangen met een ongespecificeerde terroristische dreiging afkomstig van Al Qaida op het Arabisch Schiereiland, wordt volgens meerdere bronnen dinsdag officieel aangekondigd door het Amerikaanse departement van Binnenlandse Veiligheid. Enkele luchtvaartmaatschappijen uit de bewuste landen hebben het nieuws al bevestigd. Daaronder bevinden zich Turkish Airlines en Saudi Arabian Airlines. Eerder had Royal Jordanian het nieuws al bevestigd in een inmiddels verwijderd bericht op Twitter.

De nieuwe regels gelden voor passagiers van alle nationaliteiten op de bewuste vluchten; personeel van de luchtvaartmaatschappijen wordt niet door de nieuwe regels geraakt.

Verschillende media melden dat het Verenigd Koninkrijk mogelijk een vergelijkbare regeling zal aankondigen. Het zou gaan om dezelfde tien luchthavens uit dezelfde acht moslimlanden. Deze regeling uit het Verenigd Koninkrijk zou geen reactie zijn op een acute dreiging, maar meer een reactie zijn op de algehele dreiging in de luchtvaartsector.