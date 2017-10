'FAA wil laptops uit ingecheckte bagage weren wegens brandgevaar'

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft in een paper gewaarschuwd dat grote elektronische apparaten, waaronder laptops, brandgevaar kunnen opleveren in ruimbagage. Daarom stelt de organisatie voor deze uit ingecheckte bagage te weren.

De FAA heeft het paper naar een commissie van de VN gestuurd, die wereldwijde veiligheidsstandaarden voor de luchtvaart opstelt, meldt Associated Press. De regels moeten nog wel geratificeerd worden. Onder meer het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart zou de aanbeveling van de FAA ondersteunen. De organisatie schrijft dat een laptopaccu oververhit kan raken, wat tot een explosie kan leiden als er een spuitbus in de buurt is.

Deze explosie zou dermate groot kunnen zijn, dat het blussysteem van een vliegtuig erdoor wordt uitgeschakeld. Daardoor zou het vuur zich vervolgens snel kunnen verspreiden. Associated Press schrijft dat de FAA in totaal tien tests heeft uitgevoerd met laptops en dat bij één van de tests een spuitbus op de laptop lag. Door de accu te verhitten, vatte deze vlam en volgde de explosie van de spuitbus veertig seconden later. Doordat het vuur zich snel verspreidde, was het blussysteem niet in staat het snel genoeg te doven voordat de explosie plaatsvond.

De organisatie voerde andere tests uit met brandbare stoffen als nagellakverwijderaar en handgel, die wel tot vuur maar niet tot een explosie leidden. Daarom wil de FAA grote elektronische apparaten in ruimbagage verbieden, behalve als een passagier een geldige reden heeft. De autoriteit stelt dat veel passagiers dit soort apparaten vaak toch al meenemen naar de cabine.

In maart stelde de VS een verbod voor laptops in de cabine in voor passagiers uit verschillende landen, waaronder Jordanië, Egypte, Turkije, Koeweit, Marokko, Saudi-Arabië en Qatar. Een aantal maanden later werd dit weer opgeheven.