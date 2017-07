Laptop met beschadiging of ontbrekend schroefje mag naar VS niet in handbagage

Apparaten als laptops die open lijken te zijn geweest, bijvoorbeeld doordat er schroefjes ontbreken of er een kier in de behuizing zit, mogen niet meer mee in de handbagage op vluchten naar de Verenigde Staten. Dat bevestigen KLM en Schiphol tegenover Tweakers.

De regels gingen vorige week in en inmiddels zijn er al enkele incidenten geweest van passagiers die bij de slurf van het vliegtuig zijn tegengehouden en niet mochten boarden vanwege een beschadiging of ontbrekend schroefje op elektronica. Schiphol, noch KLM heeft de details over de regels gecommuniceerd naar klanten, waardoor passagiers onverwacht met de strenge handhaving te maken kregen.

De regels gelden voor alle elektronica groter dan een smartphone, bevestigt woordvoerder Hans van Kastel van Schiphol tegenover Tweakers. Onder meer tablets, e-readers, camera's en laptops vallen onder de regel. "Daarbij is de regel dat als wij bij de securitycheck vermoeden dat hij open is geweest op een manier die bij normaal gebruik niet kan, wij daar melding van maken bij de luchtvaartmaatschappij. Die mag bepalen wat er gaat gebeuren."

KLM bevestigt de regels, maar wil niet ingaan op de details. "Het gaat om een beveiligingsmaatregel en daar mogen we niet veel over zeggen", aldus Heleen Makkinga van de luchtvaartmaatschappij. KLM is de enige Nederlandse luchtvaartmaatschappij die Amerikaanse lijnvluchten uitvoert vanaf Schiphol.

Een woordvoerder van de Amerikaanse Transport Security Agency bevestigt het bestaan van de regel. Het is een concrete uitwerking van maatregelen die de TSA eind juni aankondigde. De TSA schrijft de regel waarschijnlijk voor, omdat er aanwijzingen waren dat terroristen laptops met bommen langs de douane probeerden te krijgen. De apparaten mogen wel mee als ruimbagage, waar volgens experts ontploffingen van accu's juist meer kwaad kunnen. Daar kan het cabinepersoneel eventuele branden namelijk niet blussen.

Makkinga van KLM adviseert mensen in elk geval op tijd te komen. "We moeten namelijk op vluchten naar de VS sinds anderhalve week met de nieuwe regels ook meer mensen controleren. Daarom beginnen we eerder met boarden. Het is belangrijk dat mensen drie uur van tevoren aanwezig zijn om te voorkomen dat ze de vlucht vertragen of missen."