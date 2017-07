VS heft laptopverbod op voor vluchten vanuit drie landen

De Amerikaanse regering van president Donald Trump heeft het verbod op het meenemen van laptops en tablets in de handbagage opgeheven in drie van de acht landen waar die van kracht was. De luchthavens controleren in ruil daarvoor strenger op elektronica.

Op vluchten vanaf de Turkse stad Istanbul en vanaf Dubai is het meenemen van laptops op vluchten naar de Verenigde Staten weer toegestaan, meldt de BBC op basis van verklaringen van vliegtuigmaatschappijen Turkish Airlines en Emirates. Vanaf zondag waren laptops en tablets alweer in de cabine toegestaan op vluchten vanaf Abu Dhabi. De regering van de VS zei vorige week dat als luchthavens aan de strengere regels voor controles op elektronica zouden voldoen, het laptopverbod niet langer zou gelden.

Daarmee is het laptopverbod, dat vanaf maart van kracht is, teruggedraaid op drie van de tien bestemmingen waar het geldt. Het verbod geldt nog wel op vluchten naar de VS vanuit Qatar, Marokko, Egypte, Jordanië, Koeweit en Saudi-Arabië.

Dit voorjaar leek het er nog op dat de Amerikaanse regering het verbod wilde uitbreiden naar bestemmingen in Europa. Passagiers mogen apparaten groter dan smartphones volgens het verbod alleen nog meenemen in ruimbagage. De regering van de VS heeft een verbod ingesteld, omdat de overheid vermoedt dat terroristen anders bommen in elektronica mee aan boord kunnen smokkelen.