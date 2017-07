Ticketmaster wil kaartcontrole via ultrasoon geluid mogelijk maken

Ticketmaster is bezig met de integratie van ultrasone technologie in zijn systemen voor kaartcontrole. Bezoekers kunnen inchecken bij evenementen door ultrasone geluiden via hun smartphones uit te zenden. De technologie heet Smart Tone en wordt ontwikkeld door Lisnr.

Ticketmasters nieuwe kaartcontrolesysteem met ultrasone geluidstechnologie heet Presence, schrijft VentureBeat. De introductie verloopt in samenwerking met het bedrijf Lisnr, dat de technologie ontwikkelt. Via ultrasone geluiden die door smartphones worden uitgezonden, kunnen bezoekers bij evenementen inchecken en zichzelf identificeren zonder fysieke of digitaal te scannen kaarten te gebruiken. Lisnr claimt dat deze technologie veiliger en goedkoper is dan nfc-verificatie, dat nu al gebruikt wordt voor kaartcontroles.

De ultrasone signalen worden verstuurd op frequenties tussen 18,75kHz en 19,2kHz, die voor de meeste mensen te hoog zijn om te waarnemen. In het signaal is de unieke persoonlijke identificatiecode verwerkt die hoort bij de aangekochte ticket; ontvangers bij de ingang kunnen dit oppikken, zodat bezoekers direct door kunnen lopen. De kaartcontrole zou zo rond de twee seconden duren.

Het in 2012 opgerichte Lisnr claimt dat hun Smart Tone-technologie beter bestand tegen fraude is dan traditionele kaartjes. Ook is er geen internet- of bluetoothverbinding vereist voor de verificatie. Door de broadcast van kaartinformatie is het daarnaast mogelijk om bezoekers gepersonaliseerde content aan te bieden, afhankelijk van hun locatie op het evenemententerrein. Ticketmaster wil bezoekers verder in staat stellen betalingen te verrichten met behulp van de Smart Tone-verificatie.

Lisnr gebruikte de technologie al eerder om de zogeheten 'passieve' check-ins mogelijk te maken tijdens Techstars FounderCon 2016, een evenement dat het bedrijf organiseerde met het marketingplatform Splash. Een woordvoerder van Lisnr vertelt VentureBeat dat de samenwerking met Ticketmaster de grootste zakelijke overeenkomst is die het tot nu toe gemaakt heeft.