Samsung zet autoreply-app voor automobilisten standaard op smartphones

Samsung gaat zijn In-Traffic Reply-app standaard installeren op smartphones. De app biedt de mogelijkheid standaardreacties te geven op oproepen voor als automobilisten en fietsers aan het rijden zijn, wat de verkeersveiligheid moet vergroten.

Deze week krijgen bezitters van een Galaxy S8 of Galaxy S8+ een notificatie met de vraag of ze de In-Traffic Reply-app willen installeren. De fabrikant gaat de app daarnaast standaard installeren op onder andere de Galaxy S7 en S7 Edge, en op de A- en J-modellen van het bedrijf.

Samsung kondigde In-Traffic Reply twee maanden geleden aan en de app is sindsdien in de Google Play Store te vinden. Standaardinstallatie moet ervoor zorgen dat meer mensen deze gaan inzetten. Gebruikers kunnen standaardmeldingen instellen waarmee de app reageert op inkomende oproepen of berichten, of eigen reacties invoeren. Daarnaast zet de app alle notificaties stil, om te voorkomen dat de bestuurder de neiging heeft te reageren.