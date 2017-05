Door Joris Jansen, dinsdag 9 mei 2017 16:01, 26 reacties • Feedback

Roccat, de Duitse fabrikant van onder andere muizen en toetsenborden, heeft bekendgemaakt bezig te zijn met de ontwikkeling van de post-apocalyptische game Sick City. Het wordt een realtime-tactical combat-game waarin je in een squad van vier de stad Sick City moet veroveren.

Roccat heeft uiteengezet dat de speler steeds een factie moeten kiezen die wordt geleid door een sterke leider. Die persoon wordt op het slagveld ondersteund door verschillende eenheden. Om meer eenheden op de map te krijgen, moet het zeldzame en mysterieuze materiaal Aimo worden ontgonnen. Hoe meer bronnen van dit materiaal de speler onder controle heeft, hoe meer ondersteuning er kan worden ingeroepen. Het doel is om de Aimo-reactor van de tegenstander te vernietigen.

Om dat doel te bereiken zal er in een stedelijke omgeving van gebouw tot gebouw moeten worden gevochten, waarbij ook vele straatgevechten zullen uitbreken. De game zal waarschijnlijk te vergelijken zijn met titels als Commandos en Company of Heroes, waarin het ook draaide om het in real time besturen van een tactische kleine eenheid.

Roccats marketingmanager Tuan Mai heeft tegen Engadget gezegd dat Sick City beschikbaar komt voor Steam Early Access, wat waarschijnlijk in augustus zal gebeuren. Wie de game precies maakt, wilde hij niet zeggen, maar het team bestaat volgens Mai uit ervaren ontwikkelaars die eerder in gamestudio's in Hamburg hebben gewerkt. Dat betekent dat het mogelijk gaat om ontwikkelaars van bijvoorbeeld de studio's Goodgame of Bigpoint.

De gesloten alfa, waarvoor mensen zich kunnen opgeven, start begin juni. Roccat geeft aan dat het mensen nodig heeft om bugs te vinden en feedback te geven aan de ontwikkelaars. Aan het einde van deze testperiode komt de game beschikbaar voor iedereen.