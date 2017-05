Door Julian Huijbregts, dinsdag 9 mei 2017 17:37, 20 reacties • Feedback

Het Belgische LifePower heeft op IndieGoGo voldoende geld ingezameld om zijn volgende powerbank te maken. De LifePowr A3 krijgt een capaciteit van 27.000mAh en twee usb-c-aansluitingen. De powerbank kan 100 watt leveren via usb-c om bijvoorbeeld laptops op te laden.

Volgens de makers kan de LifePowr A3 laptops net zo snel opladen als via het stopcontact, door gebruik te maken van het usb-c power delivery-protocol en daarbij de maximale 100 watt te ondersteunen. Er is ook een 230 volt stopcontact aanwezig, dat maximaal 120 watt kan leveren.

Naast twee usb-c-aansluitingen zijn er twee reguliere usb-a-poorten met ondersteuning voor Qualcomms Quick Charge 3.0. De powerbank weegt 825 gram en is 15,2x15,2x2,5cm groot. Via usb-c kan de powerbank weer worden opgeladen. Mits er een geschikte lader voor wordt gebruikt, is de LifePowr A3 in een uur halfvol of in twee uur tot 90 procent vol.

Net als de LifePowr A2, die momenteel 329 euro kost, heeft de nieuwe powerbank een capaciteit van 27.000mAh. Het nieuwe model kan met een spanning van 3,7 volt 99,9 wattuur aan energie afgeven. Dat is ruimschoots voldoende om de meeste laptops van een volledige lading te voorzien. Samen met de LifePowr A3 moet een zonnepaneel verschijnen waarmee de powerbank weer opgeladen kan worden.

Op het moment van schrijven heeft het Belgische bedrijf bijna 72.000 dollar opgehaald op IndieGoGo. Dat is ruim het dubbele van de 35.000 dollar die zij als doel hadden gesteld. Het project heeft nog twee weken te gaan. Via de campagne zijn een beperkt aantal exemplaren verkrijgbaar voor 159 dollar. Omgerekend inclusief btw is dat ongeveer 177 euro.

Het vorige model beschikte niet over usb-c-aansluitingen, maar had al wel een stopcontact. Ook de vorige powerbank werd met behulp van crowdfunding op de markt gebracht. De nieuwe versie zou in november klaar moeten zijn.