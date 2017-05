Door Emile Witteman, dinsdag 30 mei 2017 18:30, 8 reacties • Feedback

Cooler Master heeft op de Computex twee nieuwe behuizingen aangekondigd. De C700P is de nieuwste kast in de Cosmos-lijn en biedt glazen zijpanelen en extra mogelijkheden voor rgb-verlichting. De H500P behoort tot de HAF-lijn en biedt ruimte voor 200mm-ventilators.

Over beide behuizingen heeft Cooler Master weinig details bekendgemaakt. Van de Cosmos C700P is bekend dat de moederbordplaat gedraaid en verwijderd kan worden, om zo verschillende inrichtingen mogelijk te maken. Verder is de linkerzijkant gemaakt van gehard glas en heeft de fabrikant op verschillende plaatsen rgb-verlichting aangebracht, die gebruikers met een ingebouwde controller kunnen aansturen. Het frontpaneel beschikt volgens OC3D over vier usb 3.0-poorten en een enkele usb 3.1-aansluiting. De afmetingen zijn onbekend, maar vermoedelijk zullen er, in lijn met zijn voorgangers, eatx-moederborden in passen.

Bij de H500P ligt de nadruk op koeling. De behuizing wordt geleverd met een onbekend aantal 200mm-ventilators. Van dergelijke ventilators passen er twee aan de voorkant van de behuizing en nog twee aan de bovenkant. Aan de achterzijde is ruimte voor een 140mm-ventilator. Ook biedt de kast veel ruimte voor waterkoeling, met ruimte voor een 360mm-koelblok voor- en bovenin de behuizing. Beide zijpanelen zijn van gehard glas gemaakt. Aan de rechterkant kunnen gebruikers de kabels met klepjes afdekken, zodat ze niet zichtbaar zijn

Volgens Guru3D krijgt de C700P een adviesprijs van 299 euro en gaat de H500P 149 euro kosten. De behuizingen moeten voor het eind van het jaar op de markt verschijnen.