Cooler Master komt met aio-waterkoelers voorzien van rgb-leds

Cooler Master brengt in december twee all-in-one-waterkoelers uit in zijn MasterLiquid-serie die voorzien zijn van rgb-leds. De leds zitten zowel in de fans als in de pomp en de koelers zijn aan te sluiten op rgb-headers van moederborden.

Volgens Cooler Master zijn de ML120L RGB en de ML240L RGB de eerste twee exemplaren in een serie van waterkoelers met rgb-leds. Later volgen er meer varianten, maar details daarover zijn nog niet bekend. De twee gepresenteerde koelers komen in december op de markt. De kleine variant heeft een adviesprijs van 59 euro en de grote versie kost 69 euro.

De ML240L heeft een 240mm-radiator en is voorzien van twee 120mm-ventilatoren. de ML120L heeft een 120mm-radiator en één ventilator. De ventilatoren zijn de MasterFan MF120R's van Cooler Master, met negen bladen en een snelheid tussen 650 en 2000rpm.

De fabrikant levert een rgb-controller mee in de vorm van een kleine afstandbediening, waarmee de verlichting ingesteld kan worden. Het is ook mogelijk om de koelers aan te sluiten op een rgb-header van moederborden van Asus, ASRock, MSI en Gigabyte. De verlichting kan dan via software gesynchroniseerd worden met andere componenten.