Rechtbank verklaart octrooi van Asetek voor waterkoeling ongeldig in Nederland

De rechtbank in Den Haag heeft een Europees octrooi van Asetek voor waterkoeling nietig verklaard in Nederland wegens 'gebrek aan inventiviteit'. Asetek beschuldigde Cooler Master van inbreuk op het octrooi. De rechter gaat daar niet in mee.

Als gevolg van de uitspraak moet Asetek de proceskosten van Cooler Master vergoeden. In totaal gaat het om een bedrag van bijna 113.000 euro. Het Deense Asetek spande de zaak aan tegen het in Nederland gevestigde Cooler Master Europe. Asetek stelde dat Cooler Master inbreuk maakt op zijn octrooi met de waterkoelers Nepton 120XL, Nepton 240M en de Seidoen 120V Ver.2. Daarom eiste het Deense bedrijf een verkoopstop.

Als reactie op de aanklacht verzocht Cooler Master de rechter om het octrooi ongeldig te verklaren. Het bedrijf voerde als argument aan dat het al in 2003 in China een zogenaamd 'gebruiksmodel' publiceerde, wat de werking van een 'water pumping motor device with chamber' omschrijft. Volgens de rechtbank staan in dat document 'duidelijk en ondubbelzinnig' de kenmerken van een waterkoelingsysteem zoals dat ook in het Europees octrooi van Asetek staat. De rechtbank oordeelt daarom dat het deel van het octrooi waar het Asetek om gaat niet nieuw is. Een ander deel wordt door de rechter nietig verklaard wegens gebrek aan inventiviteit.

De zaak draaide om het octrooi EP 1 923 771, dat door Asetek in november 2004 is ingediend en in mei 2015 is toegekend. Het Europees octrooi is gebaseerd op oudere Amerikaanse octrooien van Asetek. Het Deense Asetek voert al jarenlang een juridische strijd met Cooler Master. In 2015 besliste een Amerikaanse rechter een vergelijkbare zaak in het voordeel van Asetek.

Afbeelding van waterkoeler uit Europees octrooi van Asetek