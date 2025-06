Investeringsbedrijf KKR wil CoolIT overnemen voor 270 miljoen dollar

Investeringsbedrijf KKR wil waterkoelerfabrikant CoolIT overnemen voor 270 miljoen dollar, zo maken de bedrijven bekend. Producten van CoolIT worden onder andere gebruikt in sommige waterkoelers van Corsair.

De investering van KKR moet CoolIT helpen om op te schalen en meer klanten te bedienen in de datacentermarkt, zo melden de bedrijven in een persbericht. Daaronder vallen bijvoorbeeld de hpc- en enterprisemarkt. Het bedrijf spreekt ook over de markt voor desktopcomputers. De twee bedrijven verwachten dat de overname dit kwartaal wordt afgerond.

De producten van CoolIT worden gebruikt in sommige aio-waterkoelers van fabrikanten als Corsair. Ook maakte CoolIT voorheen zelf aio-waterkoelers. Tegenwoordig is het merk meer bezig met het bedienen van de professionele markt. Zo produceert het bedrijf bijvoorbeeld koelingsproducten voor gebruik in servers.

CoolIT was in het verleden meerdere malen verwikkeld in patentzaken met concurrent Asetek. De bedrijven lagen in 2013 in de clinch toen Asetek CoolIT aanklaagde wegens patentinbreuk. De twee bedrijven schikten die zaak in 2015. In 2019 klaagde Asetek CoolIT opnieuw aan. Die zaak werd gewonnen door CoolIT.