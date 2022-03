Google vervangt wifi-toggle in Android 12 door internet-toggle in tweede bèta

Google heeft de tweede bèta van Android 12 uitgebracht. De traditionele wifi-toggle in de notificatiebalk is daarbij vervangen door een internet-toggle. Die leidt gebruikers naar een nieuw menu om de internetverbinding te selecteren.

Dat nieuwe menu heet het Internet Panel, zo laat Google weten. De nieuwe functie is niet eerder aangekondigd en zit in de tweede bèta van Android 12. Die is woensdagavond Nederlandse tijd uitgekomen. De internet-toggle vervangt de wifi-toggle en de toggle voor mobiel internet. Erop klikken leidt naar een menu, waar gebruikers de actieve internetverbinding kunnen selecteren.

Verder zitten in bèta 12 de functies die Google had aangekondigd, maar die nog niet in de bèta te vinden waren. Daaronder zijn de automatisch gegenereerde thema's op basis van wallpapers, indicators en toggles voor het gebruik van de camera en microfoon en het Privacy Dashboard met een log van wanneer welke apps toegang hadden tot welke permissies.

De site Android Police vond in de tweede bèta nog wat niet-aangekondigde functies, zoals Quick Tap voor het activeren van functies door op de achterkant van de telefoon te tikken en een Conversation-widget om meldingen van chatgesprekken op het homescreen te zetten.

Google bracht de eerste bèta van Android 12 vorige maand uit. De nieuwe Android-versie brengt onder meer het Material You-design met meer animaties en afgeronde hoeken. Ook zijn er veel kleinere nieuwe functies, zoals het kunnen starten van NFC-betalingen zonder het scherm te hoeven aanzetten.