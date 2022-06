Google Pixel-smartphones krijgen 5G-ondersteuning in Nederland

De Pixel 5 en Pixel 4a 5G kunnen gebruikmaken van Nederlandse 5G-netwerken als ze voorzien zijn van de dinsdag uitgebrachte Android 12-bèta. Ook komt er een update voor de productieversie van Android 11, die dat mogelijk maakt.

Google biedt zijn Pixel-smartphones officieel niet aan in Nederland en de 5G-modellen konden tot nu toe ook niet overweg met Nederlandse 5G-netwerken. Daar is met de eerste publieke bèta van Android 12 verandering in gekomen, meldt Rachid Finge, woordvoerder van Google Nederland.

Ook krijgt Android 11 nog een update op de Pixel-telefoons die 5G-ondersteuning voor de Nederlandse netwerken toevoegt. Wanneer die update verschijnt, is niet duidelijk. Het is te verwachten dat die in ieder geval voor de definitieve release van Android 12 komt. De voorgaande Android-versies kregen hun definitieve release in september.