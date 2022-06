W3C publiceert ontwerp voor WebGPU

Het World Wide Web Consortium heeft de eerste publieke working drafts voor WebGPU en de WebGPU Shading Language gepubliceerd. De publicatie is een nieuwe stap naar brede adoptie van de webstandaard voor acceleratie van grafische berekeningen.

Het W3C zet met de publicaties voor WebGPU en de Shading Language voor de technologie op een rij wat het tot nu toe heeft vastgelegd voor de komende webstandaard. De werkgroep voor WebGPU beschrijft onder andere zaken omtrent beveiliging, privacy, buffers en rendering.

WebGPU is een standaard voor de acceleratie van grafisch rekenwerk met gpu's voor webtoepassingen. De standaard wordt ontwikkeld door de GPU for the Web Community Group van de W3C, waarin ontwikkelaars van onder andere Apple, Mozilla, Microsoft en Google vertegenwoordigd zijn. De voorgestelde standaard heeft dan ook brede ondersteuning en de potentie om op veel platforms te werken.

De api moet WebGL vervangen en heeft zijn oorsprong in voorstellen voor WebGL Next-technologie van Google, Khronos en Mozilla, en WebMetal van Apple. De uiteindelijke WebGPU-api gebruikt technologie van Vulkan, Direct3D 12 en Metal, in tegenstelling tot WebGL, dat op OpenGL is gebaseerd. OpenGL is nooit het succes geworden waar de initiatiefnemers op hoopten, door onder andere gebrekkige ondersteuning, bugs en de voorkeur van ontwikkelaars voor Direct3D. Vulkan moest daar als Next Generation OpenGL Initiative verandering in brengen met onder andere betere prestaties.