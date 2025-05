Chrome krijgt vanaf 113 standaard WebGPU ingeschakeld voor beter gpu-gebruik

Googles Chrome-browser zal vanaf de 113-versie standaard gebruik gaan maken van WebGPU. Deze nieuwe browser-api moet ervoor zorgen dat browsers beter om kunnen gaan met de gpu, wat bijvoorbeeld voor verminderde JavaScript-workload moet zorgen.

De WebGPU moet de browser geavanceerdere gpu-toepassingen laten uitvoeren ten opzichte van de WebGL-api die Chrome nu gebruikt, schrijft Google. Zo moet de browser efficiënter om kunnen gaan met JavaScript-taken, video's kunnen importeren en betere foutmeldingen geven aan ontwikkelaars. WebGPU zou ook meer dan drie keer beter zijn met machinelearningmodellen.

Deze eerste WebGPU-implementatie wordt nog uitgebreid en verbeterd; Google vraagt ontwikkelaars welke functies zij als eerste in de api willen zien. Onder meer Apple, Intel, Microsoft en Mozilla hebben sinds 2017 aan WebGPU gewerkt. De WebGPU-implementatie zit nu in de bètaversie van Chrome op Windows, macOS en ChromeOS. Andere platformen moeten later dit jaar WebGPU krijgen. Ook Firefox en Safari krijgen ondersteuning van WebGPU, stelt Google.