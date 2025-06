Google gaat typefouten in URL's van Chrome detecteren en verbeteren

Google heeft een aantal toegankelijkheidsopties aangekondigd voor zijn diensten. Zo moet de Chrome-browser nu typefouten bij het invoeren van URL's gaan detecteren en suggesties voor correcties geven.

Google laat niet weten hoe deze functie precies werkt, maar vermoedelijk komen de suggesties onder de adresbalk te staan. Ook is onduidelijk of het mogelijk is bij websites die de gebruiker nog nooit heeft bezocht, omdat Google schrijft dat 'het hiermee makkelijker moet worden om bij eerder bezochte websites te komen'. De functie moet meteen beschikbaar zijn in de desktopversie, al lijkt het te gaan om een geleidelijke uitrol. 'In de komende maanden' moet de functie naar de telefoonapp komen.

Daarnaast wordt de 'Live ondertiteling'-functie voor telefoongesprekken toegevoegd aan meer Android-apparaten, 'zoals de Pixel 5, Pixel 4 en bepaalde Samsung Galaxy-telefoons'. Deze functie is al beschikbaar voor de nieuwste Pixels. Er wordt bovendien ondersteuning toegevoegd voor meer talen, waaronder Duits en Frans, maar geen Nederlands.

Tot slot wordt nu voor iedereen op Google Maps getoond of een locatie rolstoelvriendelijk is. Voorheen werd deze informatie alleen getoond aan gebruikers die de 'Toegankelijke plaatsen'-functie hadden ingeschakeld.