Google Chrome krijgt ander icoon in plaats van slotje voor https-websites

Google geeft zijn browser Chrome een ander icoon in plaats van het slotje voor https-websites. Omdat https op websites nu de standaard is, is het slotje niet meer nodig volgens de zoekgigant. Een icoon voor website-instellingen ligt dan meer voor de hand, redeneert het bedrijf.

Chrome blijft http-sites markeren als onveilig, zegt Google. Het nieuwe icoon maakt gebruikers duidelijk dat er instellingen zijn die gebruikers kunnen aanpassen en impliceert bovendien niet langer dat de site te vertrouwen is. Ook https-sites kunnen malafide content bevatten, al is de verbinding beveiligd, zo redeneert het bedrijf.

Het vervangen van het icoontje wordt onderdeel van een grotere refresh van het design van de browser. Die komt live in Chrome 117, die in september moet uitkomen. Met een flag is die al te activeren. Op Android krijgt Chrome hetzelfde icoon rond hetzelfde moment. Op iOS is het icoon niet te klikken, dus daar haalt Google het icoon helemaal weg.

Het oude lock-icoon (links) en het nieuwe